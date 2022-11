Canosa: “Adotta un Albero”

In occasione dellain calendario, ilvi aderisce con il progetto "Adotta un Albero" volto a sensibilizzare adulti e bambini sull'importanza della ricchezza arborea e forestale. Lsensibile a questo tema, ha così deciso di promuovere questa iniziativa coinvolgendo scuole primarie, secondarie ma anche parrocchie di Canosa di Puglia. Particolarmente significativa nonché simbolo dell'evento un'affermazione, quella della poetessache pone l'attenzione sullaAlla luce degli ultimi accadimenti, ed in particolare dei cambiamenti climatici in atto, suddetta affermazione diventa attuale ed importante: di conseguenza, ecco l'intento di porre l'accento sul contributo degli alberi che contribuiscono e non poco alla salute dei nostri ecosistemi naturali, urbani e al benessere dell'intera comunità quale alleato indispensabile per contrastare la crisi climatica. Basti pensare come piantando solo tre alberi si possa compensare il quantitativo di anidride carbonica prodotto dal consumo annuo di elettricità di tre persone che vivono insieme: da quiIl progetto verrà sviluppato negli Istituti Scolastici e nelle parrocchie secondo il seguente programma: