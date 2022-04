CANOSA: A FÈ’ LË DDÒVË

"""Anche a, come in altri paesi di, Basilicata e Campania, c'era la tradizione la sera e la notte del sabato santo di portare l'annuncio della Pasqua e della fine del digiuno quaresimale in giro per le case di parenti ed amici da parte di gruppi di ragazzi. Vi era un canto specifico di questua, che, con accompagnamento di strumenti musicali, invitava ad offrire uova e altro cibo per poter meglio festeggiare la festività pasquale. Da alcuni anni questa tradizione è stata ripristinata. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, riprende questa usanza. La sera di sabato 16 aprile, alle ore 23,00 raduno di cantori e suonatori in Piazza Vittorio Veneto, per iniziare un itinerario musicale nel centro storico di. Direzione artistica a cura delE' quanto riporta la nota a firma del