Bit-Food, suolo, sicurezza e sostenibilità

Uncai e Confagricoltura organizzano ailsul tema "", in calendario. Si parlerà di innovazione, revisione dei mezzi agricoli e sicurezza, rispetto del suolo e sostenibilità. Al centro dell'incontro il contoterzismo come soluzione organizzativa funzionale anche all'agricoltura pugliese. Il Forum si svolgerà nell'C'èda qui il titolo. Al netto delle carenze delle infrastrutture (banda larga), si cercherà di capire se l'agricoltura 4.0 rappresenta un'opportunità per produttori e contoterzisti "Qualità del prodotto agricolo e del cibo, buon uso del suolo e sostenibilità economica devono essere al centro di ogni riflessione sull'innovazione del settore. La tecnologia è solo un possibile strumento, a volte complesso e poco compreso, per raggiungere obiettivi di redditività e qualità", ha detto il presidente di Uncai"Per giustificare l'inserimento dell'innovazione in azienda occorre che il contoterzismo diventi la sua principale leva di sviluppo dell'impresa.""Con il protocollo di intesa tra Confagricoltura e Uncai si avvicina un cambio epocale per l'agricoltura. Anche nel Sud Italia l'azienda agricola può strutturarsi per offrire servizi conto terzi a livello professionale, aprendosi in questo modo un ventaglio di possibilità commerciali e imprenditoriali.Il Forum può diventare così un momento di crescita per tutti e una risposta a un territorio, la Puglia e il Foggiano, molto attivo dal punto di vista agricolo che vuole risposte pratiche per rendere più competitiva l'agricoltura", aggiunge il presidente di Confagricoltura PugliaAl Forum dei Contoterzisti pugliesi interverranno l'assessore all'agricoltura della Pugliail presidente della Camera di Commercio di FoggiaPresidenti di Confagricoltura Puglia e Foggia; il presidente di Contoterzisti Puglia; per Uncai il presidentee il responsabile dei Contoterzisti LombardiaL'Unione Nazionale Commercianti Macchine - Unacma agricole sarà rappresentata dai vice presidentimentre l'Inail daSponsor del Forum "Bit-Food" i concessionari Same Deutz Fahr Cordini srl, Tricarico Group srl e Buccione srl e Topcon Agriculture Italia, società leader nell'agricoltura di precisione.