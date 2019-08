Bis di risate per "L'allenatore nel pallone"

Bis di risate, battutacce, equivoci, belle donne attorno ai protagonisti del mondo del calcio degli anni ottanta per il secondo incontro nell'ambito delladedicata aorganizzata e promossa dallache ieri sera ha avuto luogo a(BT) presso le. Molti ospiti invitati, dal promotore dell'iniziativache hanno preso la parola nel corso della serata:in veste di presentatrice; il vice sindacoil consigliere regionale, dall'alto della sua esperienza di ex calciatore del Canosa Calcio; il neodellapreso da mille impegni organizzativi per gli eventi programmati in breve tempo; l'allenatore del Canosa Calcio 1948,orgoglioso di essere al timone della, una delle poche ad aver festeggiato i 70 anni della fondazione, ad aver ricevutonel campionato di Serie D del 1980-81, mentre si accinge a disputare quello di promozione pugliese nel girone A che si annuncia proibitivo per il valore degli organici ai nastri di partenza come loF.C. Bari, il Manfredonia Calcio1932 e il Grottaglie.Un pubblico sempre più numeroso, ha assistito al filmdiretto dache nel 1984, lanciòa allenatore disoccupato, fu chiamato a sorpresa dal presidente della Longobarda, appena promossa in serie A. Non essendo in grado di sostenere gli altissimi costi di gestione, il presidente decise di chiamare l'ignaro Oronzo Canà, per retrocedere. Tantissime comparse celebri nel film, "L'allenatore nel pallone": dagli allenatori Nils Liedholm e Giancarlo De Sisti; ai calciatori Roberto Pruzzo, Francesco Graziani, Carlo Ancellotti e Zico; ai mitici telecronisti Giorgio Martino, Fabrizio Maffei, e Giampiero Galeazzi, agli indimenticabili Aldo Biscardi e Nando Martellini che hanno parlato a lungo della storia del calcio nazionale ed internazionale.fece di tutto per vincere le partite: inserì nella squadra una giovane promessa del calcio brasilianosorprendendo tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, infatti, il talento carioca si rivelò un campione e non ci fu più spazio per le finzioni. Entusiasmo agonistico e tanta grinta da parte dell'allenatoreimpersonato dain una versione cialtrona e appassionata per la professione più ambita e sempre messa in discussione dai tifosi italiani. Dalla bi-zona, appresa daidel calcio Liedholm ed Herrera, alle magie delsecondo, soprannominato laattraverso un linguaggio rigorosamente italo-barese-canosino, con quella straordinaria verve comica che contraddistingue, divenuto il nonno degli italiani.