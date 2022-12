Autorizzazioni per le discariche: "Sarebbe meglio mettere tutte in capo alla Regione"

"Per volontà del centrosinistra nel 2014 le Province furono declassate e depotenziate. Ma la Regione Puglia, in materia Ambientale, si ostina ad affidare controlli e attività autorizzative che gli enti, sprovvisti ormai anche di personale, non riescono ad espletare nei tempi necessari. Eppure semplificare la vita ai cittadini e alle imprese, l? dove è di competenza della Regione, dovrebbe essere un principio che non dovrebbe aver bisogno neppure di essere legiferato in continuazione. Invece, alla Regione Puglia accade il contrario e si è visto recentemente durante l'approvazione della leggeGià in quella sede provai a semplificare il quadro normativo, ma non ci sono riuscito. Ieri sera, in seduta di Bilancio, ci ho riprovando a convincere l'assessore all'Ambiente Maraschio che sarebbe meglio mettere tutte in capo alla Regione la competenza sulle attività che attengono al rilascio di autorizzazioni per le discariche di rifiuti non urbani per evitare che i soggetti che avevano avviato il percorso autorizzativo con le Province continuino a doverlo fare con le Province che essendo senza personale hanno difficoltà a sbrigare le pratiche. Così come si complica la vita se la legge regionale decide che, alcune competenze che erano prima in capo alle Province, tipo discariche e inceneritori, oggi sono in capo alla Regione, ma il controllo è demandato alle Province. Quindi, abbiamo un Ente che autorizza e un Ente che poi deve controllare.. Ma come possono controllare se in alcune province non c'è neppure un agente di Polizia provinciale? Di conseguenza, il cittadino o il comitato di turno che vuol far valere le proprie ragioni deve rivolgere alla Provincia, ma questa, poi, non è in grado di dare risposte e il tutto rimane un po' campato in aria.E per Fratelli d'Italia questo soggetto è la Regione Puglia, che è garante per tutti i territori, perché ha un know how di esperienze, ci sono nuovi assunti, c'è una maturata esperienza del personale che conosce nei minimi dettagli tutte le questioni, piuttosto che gravare sulle Province, dove magari forse c'è un ingegnere o un perito agrario che si devono occupare di controlli sugli inceneritori, sulle discariche, eludendo poi quello che tocca più da vicino il cittadino, cioè il conferimento dei rifiuti in maniera errata. Eppure nulla a fare la Maraschio e la sua maggioranza ha deciso che complicare la vita ai pugliesi è meglio che semplificarla!" E' la dichiarazione rilasciata dal capogruppo di Fratelli d'Italia,che aveva proposto due emendamenti al Bilancio per mettere tutto in capo alla Regione Puglia, ma l'assessore Maraschio ha detto no.