Auguri di un proficuo ed incisivo lavoro al dottor Alfredo Fabbrocini

«Auguri di un proficuo ed incisivo lavoro alche succede al dottor Roberto Pellicone. Autorevole dirigente di polizia, sono certo - afferma il Sindaco di Canosa,- che con l'esperienza e le capacità di controllo già dimostrate in altre esperienze, la lotta alla criminalità e la supervisione costante del territorio continueranno ad essere le priorità a cui far fronte per garantire maggiore sicurezza nei confronti dei cittadini. Come Ente Comunale, siamo pronti ad avviare tutte le sinergie possibili utili al bene della collettività. Al dottor Fabbrocini, che si insidierà il prossimo 21 febbraio - conclude il- il più cordiale saluto dell'Amministrazione Comunale». Il neo questore della BAT(51 anni), laureato in giurisprudenza, proviene da quattro anni alla guida della Squadra mobile della Questura di Napoli . In precedenza, era stato ai vertici degli omologhi reparti di Foggia, Bari, Palermo, Reggio Calabria e Parma. Nel suo curriculum annovera anche l'attività nel Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.