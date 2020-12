Arriva il Brasciola Day

Addio ad oltre 1 fettina su 3 in Puglia a causa della pandemia che ha ridotto ila causa della chiusura dei 20mila ristoranti e gli 876 agriturismi ed il blocco sostanziale degli approvvigionamenti. A denunciarlo èche lancia ilun momento di confronto e analisi a beneficio dei consumatori, con esperti e nutrizionisti, per conoscere le proprietà salutistiche della carne made in Italy, la storia dell'allevamento e la corretta etichettatura, con iche regaleranno le ricette perL'appuntamento è alledinei mercati dei contadini ain Via Appia n.226 e ain Via della Repubblica n.78, dove i giovani imprenditori agricoli di Coldiretti accompagneranno i consumatori lungo i percorsi guidati nei mercati, per garantire il giusto distanziamento e partecipare all'iniziativa dellache non si ferma mai, grazie alla solidarietà degli agricoltori die soprattutto dei consumatori. Con ladegli agricoltori divengono raccolti e donati alle famiglie indigenti frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, olio e legumi, attraverso le parrocchie, i Comuni e gli enti caritativi. Si tratta di un risultato ottenuto grazie alla generosità degli agricoltori e dei frequentatori e sostenitori delle fattorie e dei mercati di Campagna Amica che continuano a lavorare, anche con consegne a domicilio, per non far mancare cibi di qualità sulle tavole dei pugliesi.