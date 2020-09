Angela Liso a "Porte Aperte alla Pro Loco"

Cresce l'attesa per la presentazione del romanzo intitolatocon l'autriceche si terrà a partire dalledipresso le, in via Trieste e Trento n.20.Nel 2008, ha pubblicato. Ama descrivere il suo lavoro di attrice come "lo strumento che mette a tacere le mille dee che albergano il mio essere in modo discordante, permettendomi di esprimermi con ordinata generosità". Questo avviene anche con la scrittura ma in modo differente, quasi contrario. Alterna il piacere di chiudersi in clausura alla necessità di apparire. "A volte servono delle scosse molto forti per riuscire a recuperare il senso della propria vita e di se stessi." Nel romanzopubblicato daNicole, è la donna protagonista che - nelle intenzioni dell'autrice è un soggetto ideale per lo sviluppo di una sceneggiatura - ha bisogno di camminare. Un'attività tanto semplice quanto impegnativa, sia fisicamente che mentalmente, quando si sceglie di farlo per un lungo percorso. Lungo i trecentocinquanta chilometri di un cammino francescano tra Lazio, Umbria e Toscana, in compagnia di un'altra donna di nome Francesca e di altre persone incontrate per strada, affiorano i ricordi di un amore perduto, di una relazione complicata tra padre e figlia, di un passato vissuto non al meglio delle proprie possibilità. Ma attraversare luoghi segnati da un profondo significato spirituale è anche l'occasione per guardarsi meglio dentro, per superare le proprie paure, per recuperare sentimenti positivi che via via sono inariditi e per ricostruire un nuovo io, capace di ascoltare gli altri e soprattutto se stessi.Da non perdere l'incontro dicon la scrittriceche rientra nell'ambito delle iniziativedi Canosa, sotto l'egida della, del coordinamento artistico dellacon la partecipazione delle ballerine dellaUn'altra serata all'insegna della cultura, attraverso la scrittura, la musica, la danza, la socialità come ha riferito il presidente della Pro Loco Canosasoddisfatto di quanto realizzato in questa estate che volge al termine e nonostante lele terrazze di Palazzo Iliceto hanno ospitato eventi di assoluto rilievo e richiamo si spettatori.