Ancora un assalto ad un portavalori. E' accaduto questo pomeriggio nei pressi del, sulla A14, dove un mezzo che trasportava orologi e gioielli è stato assaltato da rapinatori. Notizie frammentarie sul numero dei rapinatori in azione e sull'eventuale utilizzo di armi per farsi consegnare la merce di valore trasportata. Gli stessi si sono coperti la fuga disseminando la strada di bande chiodate. Sono in corso le indagini della polizia stradale.