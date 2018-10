Alla scoperta della ricchezza del sottosuolo di Canosa

A grande richiesta, ritorna il tour più amatoIl percorso permetterà di scoprire laattraverso un'affascinante esplorazione del sottosuolo della città ammirando, le dimore ultraterrene dei. Le tombe interamente scavate nel tufo e risalenti al IV-III sec. a.C. Dagli ipogei provengono gli straordinari vasi, ori, armi, allocati ae al. I siti di interesse inseriti nel tour saranno: l'(IV-III sec. a.C.)da cui proviene il corredo funerario esposto presso il Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Sinesi;l'(IV-III sec. a.C.), interamente scavato nell'argilla; l'(III sec. a.C.), il quale presenta l'affresco del mitologico cane a tre teste Cerbero;l'(V sec. a.C.);(IV-I sec. a.C.), il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione. Per tutti coloro che desiderano prendere parte ai percorsi guidati, l'appuntamento èdipresso la sede dell'ex comando Vigili Urbani, in Viale 1° Maggio da dove poi comincerà l'itinerario prescelto. Per ulteriori informazioni e per la, si rimanda all'utenzaed alladella Fondazione Archeologica Canosina. A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità enogastronomiche canosine presso i ristoranti aderenti all'iniziativa in corso di svolgimento.