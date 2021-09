Al via la  XV^ Edizione delle Canosiadi

Dal 2 al 4 settembre 2021 si terrà laorganizzata dal Comune di Canosa e dal CONI BAT, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, nell'ambito degli eventi dell'estate canosina. Reso noto il programma della prima giornata.n Piazza P. A. Maria Losito avrà inizio la manifestazione. Come avviene alle Olimpiadi, ci sarà l'accensione della Teda. I Tedofori saranno gli atleti delle ASD podistiche e i bambini delle parrocchie partecipanti alle XV Canosiadi. Questi scortati da moto, auto della Polizia Locale e ambulanza seguiranno un percorso che in corrispondenza delle parrocchie vedrà il passaggio della Teda fino ad arrivare in Piazza Vittorio Veneto, dove giungerà il corteo formato dagli atleti delle ASD con i propri striscioni, partito in contemporanea al primo Tedoforo, percorrendo in discesa Via Falcone, Via Kennedy; Piazza Vittorio Veneto, Villa Comunale, Cassa Armonica dove si accenderà il braciere.IIAccensione della Torcia nell'atrio della Chiesa di Gesù Liberatore, 1° cambio con un piccolo della Parrocchia di Gesù Liberatore e un atleta della podistica (il cambio avverrà sempre nella stessa modalità) , presso Piazza Padre M. Losito, poi si sale verso lo Stadio Comale "San Sabino", Via Ugo La Malfa, Via Corsica. Il 2° cambio nei pressi della Parrocchia dell'Assunta, si prosegue per Via Fogazzaro, Santa Lucia. Il 3° cambio nella Parrocchia Gesù Maria, si percorre Via Kennedy, Via Piave. Il 4° cambio nei pressi della Scuola Mazzini per la Parrocchia di Santa Teresa e del Rosario, si continua per la salita Maneggio. Il 5° cambio presso la Chiesa di San Francesco con quelli del Carmine. A metà Corso San Sabino, il 6° cambio con la parrocchia di San Giovanni. Il 7° cambio presso la Cattedrale San Sabino e infine l'accensione del braciere sulla Cassa Armonica di piazza V. Veneto intorno alle ore 19:30. L'apertura dei Giochi è riservata alla a Danza Sportiva con il Progetto Danza(Britta Princigalli), l'ASD Dance Studio Damiano(Milena), l'ASD Simona Metta Fit & Dance.Alle ore 19:00 in Piazza P. A. Maria Losito: Pallacanestro a cura della Canusium Basket con Andrea D'Amico; In Piazza Vittorio Veneto: Pallavolo con la Diomede e Polisportiva Popolare; sulla Cassa Armonica: Esibizione di Pugilato a cura della Boxe Di Palo