Al Meeting per l’Amicizia di Rimini 2024 c’è anche “la Puglia del futuro”

La Regione Puglia è presente alla 45esima edizione delche si inaugura oggi presso la Fiera della città romagnola fino al 25 agosto, importante appuntamento annuale che permette a chi fa politica di sviluppare riflessioni e strategie per il bene comune grazie a dibattiti e confronti di ampio respiro. Quest'anno la domanda che si pone il Meeting èed è un invito ad analizzare in modo più attento quello che conta veramente nella vita di una persona e di una comunità. La scelta fatta dalla Regione Puglia è stata quella di presentarsi come regione del futuro, un territorio in rapida trasformazione, guidato da un'ambiziosa visione di innovazione e sviluppo sostenibile, allestendo un proprio stand istituzionale.presente a Rimini è una regione con un'economia moderna e diversificata, che punta a un alto livello di innovazione, incentrata su specializzazioni intelligenti, che si distingue per il significativo impegno negli investimenti in ricerca e innovazione, senza tralasciare le tradizioni, elemento distintivo e identitario del territorio. Quindi accanto alla Puglia destinazione turistica d'eccellenza, riconoscibile con il brand #weareinPUGLIA, viene introdotta la Puglia come territorio in cui investire, come hub tecnologico e dell'innovazione, come primo spazioporto d'Europa con l'aeroporto Marcello Arlotta di Taranto-Grottaglie e ancora come wedding destination e come regione che ha puntato sul saper fare nel settore dell'agroalimentare, della moda, dell'artigianato e del design, divenuti settori di eccellenza del made in Italy.- ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico,- è il progetto che stiamo sviluppando in collaborazione con l'agenzia ARET-Pugliapromozione, per diffondere l'idea secondo cui il binomio business/pleasure non è un'alternativa ma una combinazione, capace di promuovere l'autenticità, le bellezze di Puglia e di lavorare altresì sulla reputazione del brand Puglia e sulla promozione di un ecosistema pro business. Un ecosistema dell'innovazione nel quale il lavoro di università e organismi di ricerca è fortemente integrato con il sistema delle imprese ed è orientato all'offerta e alla produzione scientifica e tecnologica, avvantaggiato dalla rivoluzione digitale avviata con l'Agenda Digitale Puglia 2020. Attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, l'innovazione diventa il motore trainante di una crescita economica inclusiva e responsabile, delineando un futuro promettente per la regione e le sue comunità".Un percorso che vede come importante parte attiva l'ARTI-Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, tanto che oggi la Puglia è diventata particolarmente attrattiva nel settore ICT, poiché gli investitori esteri la scelgono per la qualità professionale del personale formato dalle Università pugliesi e dal Politecnico di Bari, per la stabilità delle collaborazioni e per l'ecosistema dell'innovazione che caratterizza il tessuto regionale. Con una strategia chiara e orientata alla specializzazione intelligente messa in campo dall'amministrazione regionale, la "Smart Puglia" si sta posizionando come un polo di eccellenza in settori chiave come l'aerospazio, le tecnologie dell'informazione, le biotecnologie e la sostenibilità ambientale. E, anche attraverso l'ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, si è già al lavoro per affrontare le prossime sfide: la sostenibilità ambientale e l'economia circolare; le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società; le scienze della vita e le tecnologie per la salute; la crescita blu.Lo stand della Regione Puglia, con una superficie di 60 mq, è a cura di ARET-Pugliapromozione. Gli spazi allestiti hanno l'obiettivo di comunicare l'identità del brand Puglia a un pubblico previsto all'evento di circa 200mila utenti.In rappresentanza della Regione Puglia prenderanno parte al Meeting per l'Amicizia di Rimini 2024: