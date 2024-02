Ai nastri di partenza il Panini Tour

Grande attesa per la nuova edizione 2024 delai nastri di partenza dalla Puglia. Sono 8 le tappe in calendario per i fans delle figurine ed i collezionisti più incalliti che saranno coinvolti nelle attività programmate nel Panini Village, ogni weekend dal 3 febbraio al 24 marzo. Prima tappa ain, poi in Sicilia a Catania (10 e 11 febbraio), Napoli (17 e 18 febbraio), Roma (24 e 25 febbraio), Pescara (2 e 3 marzo), Milano (9 e 10 marzo), Torino (16 e 17 marzo), fino a Genova, con l'ultima tappa del tour 2024 nei giorni di sabato 23 e domenica 24 marzo. Sono queste le città che ospiteranno la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati. Collezionisti, piccoli e grandi, potranno interagire tra loro per un'entusiasmante esperienza di gioco e di sfida. Gli appassionati potranno incontrarsi all'interno del Panini Village per scambiare le proprie doppie e avranno l'opportunità di certificare l'album della Collezione Calciatori Panini.