Agricoltura: come trasformare ostacoli in opportunità

La Puglia è al top per numero di imprese giovani under 35 in agricoltura, si posiziona al secondo posto della classifica nazionale grazie alla spinta all'innovazione dei giovani e intraprendenti agricoltori in erba, con le aziende condotte da giovani che si rivelano dinamiche e coraggiose, possiedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, hanno il 50 per cento di occupati per azienda in più e un fatturato più elevato del 75 per cento della media, nonostante la battuta d'arresto registrata nel 2019. E' l'analisi didello scenario dell'imprenditoria agricola giovanile che sarà rappresentato, ala partire dalleal(Viale Porta d'Europa), dove tra tradizione e innovazione si parlerà di biodiversità e genio creativo. A testimoniare quanto ogni ostacolo possa diventare una opportunità, ospite d'eccezione saràfondatore e titolare dinonostante non avesse la connessione veloce, perché a San Cesareo in provincia di Lecce l'Adsl non era ancora arrivata. I lavori, coordinati dal direttore di Coldiretti Lecce,dopo i saluti del Sindaco di Lecce,si articoleranno con gli interventi dileader dei giovani di Coldiretti Puglia,Ricercatore del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (Disaat) dell'Università di Bari,del Dipartimento Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento. Le conclusioni saranno affidate adirettore di Coldiretti Puglia epresidente di Coldiretti Lecce.