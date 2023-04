Agricoltura: aumento spropositato del costo dell’acqua per l’irrigazione

Si susseguono senza pausa le azioni dei Comitati ed Associazioni Indipendenti contro le vessazioni dei Consorzi di Bonifica che continuano a preoccupare gli Agricoltori. Dalle mancate opere di pulizia dei canali fino all'aumento spropositato del costo dell'acqua per l'irrigazione, purtroppo confermato anche per il 2023 con delibera commissariale del Consorzio Terre d'Apulia nr. 151 del 24 marzo, con la quale viene previsto il raddoppio delle tariffe che arrivano fino ad 1,45 euro al metro cubo per il comprensorio Litorale barese ed euro 0,68 per il comprensorio dx Ofanto. Una battaglia sociale e civica combattuta sul campo ma anche nelle opportune sedi giudiziarie con i ricorsi che a breve saranno discussi mentre sono già tanti quelli oggetto di sentenze favorevoli agli agricoltori.Uno dei momenti più caldi sarà rappresentato dal Comizio organizzato dal Comitato Lotta popolare e Liberi Agricoltori di Minervino Murge che si terrà alle ore 18,30 di martedì 4 aprile 2023, in Piazza Bovio a Minervino Murge(BT). Saranno numerosi i relatori che si alterneranno ai microfoni, provenienti da tutte le aree della Puglia interessate compresa la Delegazione CasAmbulanti che arriverà da Andria. Un appuntamento di grande valenza sociale visto che da altre parti, nonostante il riconoscimento dell'azione illegittima di richiesta dei pagamenti, non si stanno assumendo iniziative di piazza né di aggregazione del mondo agricolo. Le Associazioni Indipendenti ed Autonome lo stanno facendo e gli agricoltori stanno riconoscendo questo grande impegno e dedizione.