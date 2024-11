Addio al professore Nicola Casamassima

Nella tarda mattinata odierna si è diffusa la triste notizia della dipartita divenuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 80 anni. Con una nota il Sindaco di Canosa di Puglia, la Giunta e il Consiglio Comunale, "profondamente addolorati" hanno espresso cordoglio per la scomparsa del professorche ha rivestito la carica di assessore alle attività culturali, alle politiche scolastiche e giovanili per 2 mandati dal 2002-2007 e 2007-2012 consindaco di una coalizione centrodestra e lista civiche di cui faceva parte.il mio professore, il mio decennale assessore alla cultura, punto di riferimento per 10 anni nella mia giunta comunale a Canosa di Puglia è salito al cielo. La mia mano sulla tua spalla è la foto che più rappresenta il nostro storico rapporto, io che potevo sempre contare su di te! Ciao prof. Grazie!" Nel ricordo dell'europarlamentarepostato sui social, mentre, l'assessore alla culturaha scritto: "Grande amico, uomo di Cultura, con la C maiuscola, sempre impegnato e attento sino ai suoi ultimi attimi di vita. Ci ha lasciato una gran bella persona, schietta, sensibile e prodigo di consigli in più ambiti. Grazie di tutto! Resterà per sempre nei miei ricordi!"Tante le testimonianze, gli attestati di riconoscenza per il professorche ha dedicato la sua vita alla famiglia, alla comunità canosina e all'insegnamento formando generazioni di studenti, trasmettendo agli stessi l'amore per la cultura e la lingua inglese. Ultimati gli studi universitari a Bari, il professorha iniziato negli anni settanta ad insegnare la lingua inglese a Forenza e Palazzo San Gervasio in Basilicata, poi dal 1975 a Canosa di Puglia prima alla scuola media "Ugo Foscolo" e poi a "Giovanni Bovio" fino al 2004-2005, quando è andato in quiescenza, rivestendo anche la carica di vice preside. Nelle sue attività didattiche ha sempre profuso impegno, dedizione e passione, evidenziando l'importanza dell'inglese, la lingua internazionale per eccellenza, sia nella formazione che per poter rispondere alle esigenze lavorative, professionali, per viaggiare, per interagire nei contesti internazionali, scientifici, diplomatici e turistici. Una solida competenza linguistica e culturale dimostrata anche negli anni da assessore al Comune di Canosa dove il professoreha portato la sua esperienza e professionalità, programmando e organizzando tra l'altro: stagioni teatrali di richiamo e di notevole spessore, il cartellone dell'estate canosina, molte edizioni del Premio Diomede, "per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale" costituendo "un importante momento di aggregazione sociale tra i nostri concittadini." Una persona di altri tempi, il professoresempre disponibile e propositivo, con quel suo tratto "caratteriale unico e distintivo" che si è fatto apprezzare per il suo acume e sensibilità umana.In queste ore di lutto è stato comunicato che sarà allestita la camera ardente presso il Foyer "Lino Banfi" del Teatro Comunale "R. Lembo" di Canosa di Puglia, dove alle oregiungerà il feretro per consentire alla cittadinanza di rendergli omaggio e partecipare al cordoglio della famiglia. Seguirà, allepresso lala celebrazione dellache lascia ricordi indelebili in quanti hanno avuto l'onore di conoscerlo e stimarlo per le sue qualità personali e professionali.