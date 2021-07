Addio a Riccardo Fortunato

Mentre accompagniamo in preghiera, nella Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia, il passaggio in cielo di, Terziaria Francescana,apprendiamo dellapadre di due Sacerdoti,. e di Sabino, Giovanni, Anna e Giuseppe . Descritto dai conoscenti e dagli amici come une docente stimato che ha insegnato a molti nostri figli. Insieme alla moglie Maria Antonietta ha avuto un ruolo prezioso nella formazione e vocazione cristiana di figli sacerdoti, come ci richiamano ancora oggi nella formazione cristiana e morale di tutti i figli.si è spento in silenzio nel compimento in corso dei 92 anni, conosciuto dai settantenni come ilpresso la Scuola Media "Ugo Foscolo", instancabile lavoratore al servizio della famiglia e della comunità. E, la sua voce di testimonianza umana e cristiana rimane nell'eco delle sacre mura della Cattedrale di San Sabino al tempo di Don Antonio Piattone e del Vescovo Mons. Giuseppe Lanave che volle ordinarlo Lettore e poi Accolito. Ricordiamoe sapiente, mite e semplice di carattere, educatore di vita e di cristianità, uomo di sacrifici del '900 dei nostri padri. Lo affidiamo alla Misericordia Divina e alla memoria dei viventi. Il rito funebre religioso si svolgerà alle ore 17,00 di domenica 4 luglio presso la Cattedrale San Sabino a Canosa di Puglia nel rispetto delle norme anti covid-19 vigenti.