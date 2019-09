Accordo quadro di filiera per l'aceto 100% Made in Italy

Al via l'tra Coldiretti, Acetifici Italiani Modena S.r.l. (Gruppo De Nigris), insieme a Filiera Agricola Italiana Spa che prevede la fornitura minima di 10.000 ettolitri di vino pugliesi, di cui 7.000 bianchi e 3.000 rossi per la produzione di aceto italiano. "L'accordo di valenza triennale rientra nell'azione di responsabilizzazione dal campo allo scaffale promossa dache riguarda l'ambiente, la salute e il lavoro, con un'equa distribuzione del valore. Il contratto rappresenta anche un prezioso volano di sviluppo per il territorio della Puglia, dove l'agricoltura si dimostra un settore capace di garantire lavoro e opportunità di futuro, attraverso l'alleanza tra il mondo agricolo e l'industria agroalimentare italiana d'eccellenza, insieme per difendere tutta la filiera agroalimentare nazionale", ha dichiarato ilCoinvolta nell'accordo tra Coldiretti, Acetifici Italiani Modena S.r.l. (Gruppo De Nigris) e Filiera Agricola Italiana Spa, la Cantina Cooperativa Coltivatori Diretti "Bardulia" di Barletta, a cui è assicurato un prezzo minimo garantito (floor) corrispondente ai costi di produzione e l'individuazione per campagna di un prezzo iniziale di riferimento con un meccanismo di compensazione per le eventuali variazioni di prezzo. Il prezzo finale è poi maggiorato di un "Premium price", pari al 10%, a remunerazione del valore aggiunto garantito dalle produzioni Made in Italy, sostenibili, etiche e di qualità. "L'intera filiera è tracciata, perché il contratto di filiera è legato a certificazioni di qualità e di distribuzione del valore aggiunto che rappresentano i riferimenti più moderni e di spessore della contrattazione nel settore agroalimentare, con la distribuzione corretta del valore aggiunto ai soci fornitori del vino", ha conclusoLaha chiuso la prima fornitura di vino - riferisce-di oltre 7 mila ettolitri di vino, con una remunerazione superiore di almeno 4-5 euro al quintale del prezzo medio di vendita nell'anno.