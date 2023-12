A Molfetta la finale del Concorso di Composizione per Banda

Si avvicina la conclusione della terza Edizione del Festival Nazionale Bande da Giro organizzato dall'Associazione Nazionale Bande da Giro (Anbg), patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Molfetta, con la serata finale dedicata alfortemente voluto dal direttivo ANBG al fine di mantenere vivo lo spirito e la conseguenza temporale tra gli storici autori e i nuovi compositori, tutelare e divulgare il ruolo della banda musicale ai tempi d'oggi e dare nuova linfa ed incrementare il repertorio contemporaneo e la composizione di musica originale per banda. Il Concorso, aperto a compositori di qualsiasi nazionalità senza limiti di età, ha riscosso per la sua prima edizione un ottimo successo viste le tante sono le composizioni arrivate.La commissione, composta dai Maestri Nicola Scardicchio (docente di storia della musica al Conservatorio di Bari), Vincenzo Anselmi (docente di strumentazione per banda al conservatorio di Monopoli), Paolino Addesso (docente di strumentazione per banda conservatorio Napoli), Salvatore Campanale (docente conservatorio di Benevento) e(Titolare della Cattedra di Pianoforte Principale e Trattati e Metodi presso Conservatorio di Musica Piccinni di Bari), ha scelto le composizioni finaliste che prenderanno parte alla finale diI vincitori si conosceranno a partire dallepresso lacon l'esecuzione del brano vincitore a cura della Rappresentativa A.N.B.G.. L'ingresso è libero.