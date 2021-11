A difesa dell’oro giallo

Impegno mantenuto quello degliche, unitamente a produttori ed anche a rappresentative di frantoiani, si sono dati appuntamento in centinaia a Largo Torneo nella città federiciana. Delegazioni provenienti anche dal Sud barese come quella di Sannicandro di Bari ma anche dal Nord barese come da Corato e da altri comuni. Un dibattito a cielo aperto che ha visto l'avvicendarsi dei delegati dei vari Comitati Indipendenti. Soddisfatti iche ha coordinato anche la logistica dell'evento., referente del Consiglio Direttivo del Comitato Liberi Agricoltori Andriesi, ha dichiarato: "ringrazio tutti i colleghi, gli amici ed anche gli operai presenti ad Andria.Un primo passo verso l'unitarietà che il mondo agricolo deve trovare per evitare di continuare a subire le politiche avverse che spesso vedono compiacenti anche le tradizionali e storiche Associazioni di Categoria che spesso abdicano al proprio ruolo di Rappresentanza di Base". Nei prossimi giorni sono previste altre iniziative di settore alle quali anche il C.L.A.A. parteciperà in qualità di soggetto coorganizzatore, non solo nella città di Andria.