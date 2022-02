A Carnevale “ogni chiacchiera vale”

A CarnevaleE' il claim che accompagna l'iniziativa promossa ed organizzata dall'ed ilTrattasi di un laboratorio creativo e pratico, in calendarioche coinvolgerà gli alunni di scuola dell'infanzia presso la sede del 3° Circolo "Niccolò Fraggianni" a Barletta. Sono state le dirigenti scolastichee laa comunicare con entusiasmo ilin occasione del Carnevale, una delle feste più amate dai bambini e dagli adulti, che segna la ripresa delle attività dopo la fase acuta della pandemia. Un incontro che unisce, competenze professionali e didattiche in una sinergia esperienziale tesa a raggiungere gli obiettivi prefissati.Le chiacchiere in tavola, il dolce per eccellenza del Carnevale, che vanta tanti nomi in base all'area geografica: bugie in Liguria, frappe a Roma e nel Lazio, cenci in Toscana e galani in Veneto, ma dal gusto unico ed inconfondibile. Si ottengono con pochi e semplici ingredienti: farina, acqua e latte che vengono assemblati dalla manipolazione. La manipolazione tattile è la prima forma di comunicazione del bambino attraverso un linguaggio di amore e di conoscenze. A Carnevaleper approfondire la manipolazione che ha anche significativi risvolti sul piano cognitivo e sulla creatività del bambino sotto l'occhio attento degli adulti. Le attività della manipolazione, c.d. diconsentiranno ai bambini di esplorare, di scoprire le caratteristiche dei materiali attraverso le mani e di realizzare le loro potenzialità comunicative ed espressive.