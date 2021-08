A Carlo Gallo il Premio Diomede Speciale

andrà amanager e dj affermato con trent'anni di carriera alle spalle. Il, presieduto daha sciolto l'ultima riserva per quanto riguarda i nomi dei vincitori del Premio Diomede 2021, assicurandosi la presenza sul palco di, reduce dai successi televisivi di. lo show della radio del Sud, andato in onda suche ha conquistato record di ascolti con la palma di programma più visto nella stagione.è affidata ladello show dell'estate condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con le esibizioni dei big della musica promuovendo il territorio della Puglia attraverso una forte identità itinerante in location di valenza storica e culturale.Un'estate da incorniciare perche ha pubblicatofeaturing di Monika Kiss, un brano ritmato e orecchiabile, molto ascoltato e scaricato il che significa che è piaciuto tantissimo in questa calda stagione con le discoteche ancora chiuse a causa della pandemia.vanta una lunga esperienza radiofonica partendo da Radio Canosa Stereo a Centroradio, e dalla classifica dei brani più ballati nelle discoteche raggiungendo primati di ascolto e di share. Trent'anni di carriera, a lavoro dietro la consolle prima e come manager poi sempre con spettacoli ed eventi di grande richiamo di pubblico che hanno avuto ampia risonanza sui media e sui social. .Alla XXII Edizione del Premio Diomede saliranno sul palco:Brigadiere Generale dell'Esercito Italiano(Premio Diomede Canusium);avvocato-presidente di Federcasse(Premio Diomede Aufidus) ;manager- dj- direttore esecutivo di Radio Norba Battiti Live(Premio Diomede Speciale);ricercatrice e medico oncologo (Premio Diomede Speciale Giovani);ideatori di una start up "Make Your Travel" (Premio Diomede Giovani);componenti della staffetta Atletica Pro Canosa (Premio Diomede Speciale Sport);degli "Arcieri del Sud Barletta" (Premio Diomede Speciale Sport).Ilavvocata-Presidente Club UNESCO per Canosa ed unvolontario della Misericordia Canosa.Intanto, proseguono i preparativi per la cerimonia di consegna delche si terrà nella serata dipresso ilnell'ambito degli eventi dell'estate 2021 patrocinati dal Comune. La XXII Edizione del Premio Diomede si annuncia ricca di contenuti per la presenza di personalità invitate che hanno dato e continuano a dare lustro al territorio in più ambiti lavorativi, professionali, culturali, sportivi e sociali.