A Canosa arriva la fibra ottica ultraveloce

E' stato avviato a, in sinergia con lache progressivamente interesserà tutta la città. Gli interventi per la realizzazione, già iniziati in molte zone, porteranno la fibra ottica alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ad Internet fino a 10 Gigabit/s. Grazie allaCanosa potrà contare su una fibra ottica ancora più efficiente e performante rispetto a quella ora disponibile mista fibra/rame che non consente collegamenti superiori ai 200 Megabit. «Grazie a questo piano – afferma il consigliere comunale- Canosa avrà una nuova rete ultraveloce che consentirà di accelerare il processo di digitalizzazione dotandola finalmente di connessioni in fibra "pura" fino a 10 Gigabit/s. Il nuovo piano di cablaggio porterà alla totale sostituzione di tutti i cavi in rame che oggi non consentono connessioni superiori a 200 Megabit/s e che limitano in alcuni casi l'accesso ai servizi. Avere connessioni internet più stabili e veloci non vuol dire solo migliore fruizione dei servizi video in alta definizione per i cittadini (film, serie TV, sport, videogames) ma anche dare la possibilità di poter accedere alla miglior tecnologia oggi disponibile ad aziende, attività commerciali, professionisti, Forze dell'Ordine e Pubblica Amministrazione (Comune, scuole ed enti). I lavori - prosegue- sono iniziati da alcune settimane e nei prossimi mesi interesseranno gran parte città. Questo progetto, fortemente voluto dall'Amministrazione e dal Sindaco Malcangio in primis è il primo di innumerevoli interventi che porteranno progressivamente la città a dotarsi di servizi sempre più all'avanguardia».