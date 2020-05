1 Maggio:primo kit per picnic in salotto

Arriva il primo kit per festeggiare ilcon il classico picnic con i prodotti della tradizione regionale anche chiusi in casa, nel salotto, nei terrazzi o in giardino per i più fortunati. Lo rende notonel sottolineare che per iniziativa degliin molte realtà è possibile acquistare speciali cestini per il pranzo al sacco oltre naturalmente a veri a propri menu completi o grigliate per la Festa del Lavoro, consegnati anche domicilio dagli agriturismi. Per iltutte le famiglie sono infatti ancoracontro il 23% dei cittadini che lo scorso anno aveva programmato una gita, il 10% una vacanza, l'8% una visita ai parenti e il 7% la partecipazione a concerti e manifestazioni, secondoal mercato contadino di Via Appia 226 il kit – sottolinea- prevede gli ingredienti immancabili della festa rivisitati in chiave Salentina qualiil 'Pacco Amico' da pic nic casalingo è composto – aggiunge Coldiretti Puglia - daSi tratta – spiega la- di un attaccamento al contrario del seme all'interno del baccello, con il filetto rivolto verso il basso, che si traduce in campagna in una resa produttiva inferiore rispetto al solito, sul quale sembra che anche le fasi lunari abbiano una qualche influenza.Si tratta solo della punta dell'iceberg del paniere di specialità offerte dall'agricoltura pugliese che può contare – aggiunge- su 623 specie autoctone vegetali a rischio di estinzione, 276 prodotti riconosciuti tradizionali dal MIPAF, 11 prodotti DOP (5 oli extravergini, patata novella di Galatina, Pane di Altamura, canestrato pugliese, mozzarella di bufala e oliva Bella di Cerignola, caciocavallo silano, mozzarella di Gioia del Colle, 29 vini DOC, oltre a 632 varietà vegetali a rischio estinzione. L'approvvigionamento alimentare - sottolinea la- è assicurato in Puglia grazie al lavoro di oltre 100mila aziende agricole e stalle, più di 5mila imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica.