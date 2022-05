Verso le elezioni: Troppe liste che millantano un civismo estemporaneo

Gli argomenti delle campagne elettorali sono sempre gli stessi, programmi che si ripetono secondo un rituale stantio, con gli obiettivi rassegnati in una sorta di lista della spesa. Ae ci sononate alla vigilia delle elezioni senza mai aver dato prova di un concreto e costante impegno per il bene comune. Si dilegueranno come sempre dopo le elezioni o condizioneranno pesantemente l'amministrazione che avranno sostenuto. In questi giorni si susseguono messaggi ammiccanti intrisi di vacua retorica e nel frattempo un esercito di candidati al consiglio comunale, improbabili salvatori della patria, si occupa della bassa macelleria elettorale organizzando "rastrellamenti" quartiere per quartiere, promettendo di tutto.alle prese con i problemi di sempre, ormai cenerentola della BAT, ignorata, depredata e inquinata. Ma ho fiducia che gli elettori saprannotra chi costruisce e chi distrugge, tra chi alimenta divisioni e chi cerca sinergie, tra chi coltiva personali ambizioni politiche e chi vuole servire la città, tutta la città, chi ci mette il veleno e chi ci mette il cuore, chi improvvisa e chi con competenza e determinazione vuole costruire una città finalmente decorosa, sicura, accogliente ed attenta ai bisogni dei più fragili.A febbraio del 2017 un articolo del giornale cittadino "Il Campanile" dal titolo "concludeva così: "Bisogna volare alto! Professionalità al servizio del bene della città e dei cittadini; intelligenze vivaci, ma umili, con tanta voglia ancora di crescere; persone felici per aver fatto proprio il principio evangelico: "c'è più gioia nel dare , che nel ricevere", Utopia! Chiedetelo alle persone che amano"- per Giuseppe Tomaselli Sindaco