Verso la Giornata Mondiale degli Oceani

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (Arpa Puglia) e il Ciheam Bari presentano una manifestazione che pone l'attenzione sull'indispensabile e fondamentale ruolo degli Oceani e dei Mari per la vita sulla terra. "Conoscere, comprendere, convivere" è il focus scelto quest'anno per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani 2023, in considerazione della necessità di consolidare un movimento globale che rivitalizzi l'impegno collettivo (in particolare delle nuove generazioni) e promuova la cooperazione a ogni livello a sostegno degli oceani e della loro salvaguardia.Nel corso dell'iniziativa si terrà anche la premiazione del concorso per arti visiveorganizzato dall'Arpa Puglia e rivolto agli iscritti e ai diplomati delle Accademie di Belle Arti pugliesi. I vincitori riceveranno un premio in denaro: 2500 euro al primo classificato, 1500 al secondo e 1000 per il terzo. L'invio della candidatura delle opere da parte degli autori dovrà essere effettuato via pec all'indirizzo crm.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, entro il giorno(info: https://www.arpa.puglia.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_318.html). La Giuria è presieduta dal critico d'arteLa manifestazione si terrà l, a partire dalle ore 17.00, nell'aula magna del Ciheam di Bari (via Ceglie 9, Valenzano).Il programma prevede:Alle ore 17.00 si terranno gli indirizzi di saluto. Interverranno, direttore Ciheam di Bari,direttore generale Arpa Puglia,ammiraglio della Direzione Marittima di Bari,, assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia. A moderare ci saràdel Ciheam di Bari.Alle 17.30 seguirà un incontro sul tema "I recenti cambiamenti nell'ecosistema marino", a cura didell'Università di Salerno.Seguiranno gli interventi: Ciheam Bari per il mare di, Arpa Puglia per il mare di, direttore del Centro Regionale Mare.Alle 18.00 si terrà un monologo ispirato al volume "Storia del Mare", a cura distorico e scrittore.La terza edizione del premiosi aprirà alle 18.30. Nell'ambito del concorso per arti visive "Prospettiva blu: un mare d'arte in Puglia" saranno premiate le opere d'arte capaci di interpretare gli aspetti ecologici, culturali, naturalistici e artistici del mare di Puglia. La giuria del premio sarà presieduta dal critico d'arte. Modererà la giornalista, addetta stampa di Arpa Puglia.Le conclusi oni saranno affidate adassessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, della Regione Puglia e a, presidente della Regione Puglia. Alle ore 20:00 la manifestazione terminerà con un momento conviviale a cura dell'organizzazione."Questa giornata rappresenta l'occasione per celebrare l'importanza vitale degli oceani per la nostra sopravvivenza. Gli oceani producono ossigeno, alimentano miliardi di persone e mitigano gli effetti dei cambiamenti climatici assorbendo l'anidride carbonica – afferma il direttore del Ciheam Bari,-. La nostra Organizzazione, anche grazie alla sua sede di Tricase, in linea con i principi della Blue Economy, è impegnata in iniziative di formazione, ricerca, cooperazione territoriale e sviluppo sostenibile delle comunità costiere, per contribuire al benessere del Bacino del Mediterraneo. Unendo le forze, possiamo preservare e proteggere questi tesori naturali per le generazioni future".Mentre,direttore generale di Arpa Puglia,"E' una iniziativa importante, ricca di appuntamenti, che pone l'attenzione sull'importanza di tutelare i nostri mari e garantire un futuro migliore alle giovani generazioni, oltre che alla nostra – dichiaradirettore generale di Arpa Puglia –. Il premio ArpAmare, che ha tra gli obiettivi la valorizzazione dell'ambiente della nostra Puglia, quest'anno giunge alla terza edizione e sarà dedicato alle arti visive: il mare di Puglia, quindi, sarà raccontato dai ragazzi iscritti o diplomanti presso le Accademie di Belle Arti pugliesi (Bari, Foggia, Lecce) video maker e registi che hanno inviato opere d'arte originali, ricche delle specificità dei nostri fondali, un tesoro ambientale che la Puglia deve custodire. L'impegno scientifico dell'Agenzia, che lavora tutti i giorni per proteggere il nostro mare, ben si coniuga con una divulgazione efficace, la sola capace di raggiungere in modo diretto tutti i cittadini, veri protagonisti del cambiamento. Investire nella promozione culturale è infatti fondamentale per poter valorizzare il grande capitale naturale della nostra regione".