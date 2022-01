Vaccini nelle scuole, il ministro Bianchi: "In Puglia gli hub sono già sperimentati"

"Le parole del Ministro Bianchi sono un riconoscimento importante per la Puglia, che vorrei condividere con tutti gli operatori sanitari, della protezione civile, della scuola, con tutte le famiglie e i loro bambini. Siamo felici come pugliesi di poter essere un modello virtuoso per il Paese. Quando abbiamo deciso di vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni a scuola, in sinergia con le Asl e i pediatri, lo abbiamo fatto con convinzione, perché quello era l'ambiente più sicuro e familiare per i piccoli e le loro famiglie. I pugliesi hanno risposto benissimo, la squadra della sanità e della scuola ha lavorato in maniera eccellente e oggi i numeri parlano da soli. Andiamo avanti così, perché il vaccino è la principale protezione che abbiamo contro il covid". Lo afferma il presidente della Regione Pugliacommentando le parole del Ministro all'istruzione Patrizio Bianchi sulla possibilità di creare hub vaccinali nelle scuole. A tal proposito il Ministro ha detto: "In Puglia sono stati fatti. Il settore Commissariale sta lavorando. Occorre distinguere la situazione dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni dove si tratta di completare i cicli vaccinali, e quella dei bimbi piu' piccoli dove stiamo ragionando di portare il piu' vicino possibile le strutture per la vaccinazione sulla base dell'esperienza pugliese"."A poche ore dall'apertura delle prenotazioni sono 2.200 i pugliesi tra i 12 e i 19 anni che hanno scelto di vaccinarsi nel corso delle sessioni vaccinali notturne organizzate il 14, 15 e 16 gennaio, dedicate proprio alla fascia in età scolare. Un bel segnale che arriva dai giovani e dalle loro famiglie di adesione alla campagna vaccinale.": Lo dichiara il presidente della Regione Pugliacomunicando i primi dati di adesione all'iniziativa "La notte è giovane". Tutte le informazioni sulle sessioni vaccinali notturne dedicate alla fascia 12-19 anni sono disponibili su https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/notte-giovane Sono 34 gli hub vaccinali che saranno apertiI ragazzi e le ragazze di 12-19 anni potranno accedere agli hub previa prenotazione, che possono effettuare mediante il sito "lapugliativaccina", nonché presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori, scaricando contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali.