Una fiaccolata per ricordare Giuseppe Lenoci

Si terrà il, ain provincia di Fermo nelle Marche, una fiaccolata per ricordare la memoria dideceduto l'anno scorso in un incidente stradale durante l'alternanza scuola lavoro. Figlio di canosini,era iscritto al corso triennale presso il centro di formazione professionale 'Artigianelli' di Fermo dove stava svolgendo uno stage per l'alternanza scuola lavoro. Era al terzo anno, nei mesi conclusivi per conseguire il diploma in termo-idraulica che gli avrebbe dato il titolo di operaio specializzato.I dettagli sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri mattina in Comune a Monte Urano, dove sono state poste alcune domande dai familiari:. Ad un anno dal tragico incidente stradale, la famiglia non ha ricevuto risposte. E' partito anche un appello alle Istituzioni:La fiaccolata che avrà luogo daintorno alledi, sarà preceduta dalla celebrazione della santa messa in ricordo di, insieme ai genitori, alla ziache partirà dacon un pullman di amici e conoscenti che hanno aderito all'iniziativa per essere vicini alla famiglia e mantenere i riflettori accesi sulla tragica vicenda, in attesa della verità sull'accaduto.Riproduzione@riservata