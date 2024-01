Un nuovo protocollo contro la violenza di genere

Il direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato,e la presidente dell'Associazione Nazionale di Enologiahanno firmato un protocollo di intesa per promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere. L'Associazione conta più di 1.100 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste ed esperte di vino in tutta Italia ed è parte di un network internazionale di 10 associazioni presenti in tutto il mondo. L'obiettivo dell'accordo è lo sviluppo del progettoseguendo il solco già tracciato dalla Polizia di Stato con la campagnaLo scopo è quello di promuovere la diffusione della cultura di genere, aumentando i livelli di sicurezza delle donne, grazie ad iniziative rivolte sia al personale femminile delle imprese aderenti all'Associazione, che ai followers e agli amanti del vino. Negli incontri saranno illustrati gli strumenti di tutela a disposizione delle vittime, incoraggiandole a denunciare e a riconoscere i segnali della violenza.