Un albero per il futuro

In occasione della, anche quest'anno l'Arma dei Carabinieri ha celebrato la tradizionalecon una serie di iniziative dirette ad accrescere la sensibilità nei confronti della conservazione della natura, dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio forestale. In questa prospettiva l'albero diventa strumento per il contenimento dei cambiamenti climatici e pilastro per il progresso civile, sociale ed economico sostenibile.Tali iniziative sono culminate in Puglia,, nella, con la cerimonia della messa a dimora di una collezione di essenze forestali tipiche, coltivate nei vivai dei reparti Carabinieri forestali, costituite da esemplari di corbezzolo, leccio e alloro, nell'area comunale delLa manifestazione si è svolta alla presenza delle massime Autorità Civili e Militari, regionali e locali. Protagonisti sono stati oltre 100 alunni dell'Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli – Bari Santo Spirito" che, accompagnati in gruppi dai Carabinieri forestali, hanno messo a dimora le piantine con le loro mani e ne hanno assunto la cura per la crescita. Metafora della più ampia cura per la natura, a suggello del loro impegno vi è stata infine la benedizione delle piantine da parte del Vicario Episcopale per le periferie Don Gianni DE ROBERTIS.Durante la manifestazione, vi è stato il collegamento in streaming con il Convegno nazionale "L'Albero Cittadino", organizzato dall'Arma dei Carabinieri, tenutosi in Scampia (NA) ed avente ad oggetto lo sviluppo delle aree verdi cittadine con la messa a dimora di piante forestali. L'albero cittadino non è dunque soltanto bene insostituibile per la qualità della vita, ma diventa anche simbolo di speranza e di rinascita.In una sorta di connessione virtuale, durante il convegno i sindaci delle città di Bari, Napoli, Torino, Bologna e Reggio Calabria (presente per la Città di Bari il Sindaco De Caro) hanno testimoniato l'impegno delle Amministrazioni per valorizzare il verde in città.A ricordare l'importanza del tema, è stata infine installata una targa in legno recante il nuovo art. 9 della Costituzione, che introduce tra i principi fondamentali della Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.La giornata del 22 è stata preceduta dauna serie di attività di messa a dimora di essenze forestali autoctone nelle scuole italiane di primo grado. Le piante, tutte georeferenziate, sono visibili sul sito https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it, dove costituiscono un bosco virtuale diffuso su tutto il territorio nazionale, che cresce ogni anno.In Puglia, la piantumazione è stata accompagnata da una sessione di educazione ambientale curata dai Carabinieri forestali, che ha visto la partecipazione di circaIl progetto, denominato, è stato promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e realizzato dall'Arma dei Carabinieri.