La nuova edizione del Premio Giovani Eccellenze:#STUDIOINPUGLIAPERCHÈ

Tutto pronto per la nuova edizione del Premio Giovani Eccellenze pugliesi che valorizza le menti giovani e brillanti che hanno scelto di proseguire gli studi in un'Università, ITS, Conservatorio musicale o Accademia di belle arti presenti in Puglia. Lanciata dall'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, la competizione punta a dare evidenza al percorso, agli incontri e alle opportunità offerte dal sistema dell'istruzione regionale, che li ha portati a diventare "giovani eccellenze". Ad essere premiati, infatti, saranno i migliori elaborati rispondenti all'hashtag #studioinpugliaperché, realizzati da diplomati e laureati triennali che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti e che risultino iscritti nell'a.a. 2022/2023 ad un istituto di alta formazione con sede in Puglia, indipendentemente dall'anno di corso.Importante novità inserita quest'anno è la possibilità di partecipare al concorso anche in gruppo, composto da non più di tre studenti, di cui almeno uno in possesso del requisito del massimo dei voti previsto dalla Legge n. 19/2010. Si tratta di una novità di grande impatto immaginata per aumentare l'inclusività del Premio, consentendo di fatto di allargare notevolmente la platea dei destinatari dell'iniziativa.Gli elaborati, da presentare attraverso le diverse forme espressive previste (foto, video, poesia, racconto, fumetto, graphic novel), dovranno essere inediti e contenere nel titolo o nella descrizione l'hashtag #studioinpugliaperché. Inoltre, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:• video: durata massima 2 minuti, sottotitolati in italiano e caricati su YouTube;• foto e tweet: caricati rispettivamente su Instagram e Twitter;• produzioni letterarie: poesie o racconti della lunghezza massima di 1000 battute, spazi inclusi;• Fumetti e graphic novel: file in pdf del peso massimo di 10Mb.Ogni studente o gruppo di studenti potrà candidare una sola proposta attraverso la procedura online presente sul sito https://studioinpugliaperche.regione.puglia.it, accedendo attraverso una delle identità digitali disponibili (SPID/carta d'identità elettrica/tessera sanitaria - carta nazionale dei servizi). Le proposte dovranno essere presentate a partire da domani 1 marzo ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28 aprile 2023, salvo proroghe. I progetti saranno votati online ed esaminati da una giuria di esperti.Da quest'anno, inoltre, ai candidati che si faranno promotori dell'iniziativa diffondendola presso potenziali partecipanti sarà riconosciuta una premialità di 0,25 punti per ogni studente che si iscriverà al concorso, fino ad un massimo di 1 punto extra.Il concorso prevede l'assegnazione di 237 premi in denaro per un montepremi totale di 150.000€; saranno premiati i migliori elaborati, come segue:• il primo classificato riceverà un premio di € 2.000,00;• il secondo classificato riceverà un premio di € 1.500,00;• il terzo classificato riceverà un premio di € 1.000,00;• l'elaborato che avrà ottenuto più voti online riceverà un premio di € 1.500,00;• i restanti migliori elaborati riceveranno premi da 500€ (se candidati da singoli) e da 600 o 900€ (se candidati da gruppi composti rispettivamente da 2 o 3 studenti) fino ad esaurimento del montepremi totale.Inoltre, la Giuria assegnerà, sulla base dei criteri sopra enunciati, ulteriori tre premi con menzione speciale dell'importo di € 2.000,00 ciascuno.L'iniziativa rientra nella strategia messa in campo dall'amministrazione regionale volta a valorizzare i risultati raggiunti dagli studenti pugliesi e a creare opportunità affinché le menti più brillanti decidano di investire sul proprio futuro, rimanendo nel territorio regionale.