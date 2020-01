Truffe agli anziani: un arresto

Nella giornata di ieri, a seguito di attività d'indagine eseguita dai poliziotti dele nell'ambito degli specifici servizi disposti dallalungo le grandi arterie stradali della provincia campana, equipaggi della, nei pressi del casello autostradale, hanno sottoposto a controllo un'autovettura. Il controllo ha consentito di fermare ed identificaresottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 4000 euro in contanti, celati all'interno della vettura, provento della truffa all'anziana donna. In precedenza, l'auto era stata segnalata dagli agenti delindividuata come mezzo utilizzato per la fuga da un uomo che, poco prima, aveva posto in essere una truffa in danno di una anziana signora novantenne residente nella cittadina pugliese. I successivi accertamenti, effettuati in sinergia dagli uomini della, hanno consentito di ottenere anche l'identificazione fotografica dell'uomo fermato, riconosciuto dalla vittima e da alcuni testimoni. L'anziana donna ha riferito ai poliziotti del commissariato di Canosa, tempestivamente intervenuti, che il truffatore, con tono garbato e voce suadente, dopo essersi accertato che la donna fosse sola in casa, si è presentato:L'anziana, preoccupata per le sorti della figlia,. L'attività d'indagine ha consentito di identificare l'uomo e l'auto a bordo della quale viaggiava in direzione Napoli; fermato nei pressi del casello autostradale di Grottaminarda, come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Capodimonte in Benevento.Sono in corso ulteriori investigazioni , tese ad accertare se la persona arrestata abbia posto in essere analoghe attività delittuose.Il consiglio agli anziani è quello di prestare la massima attenzione eper segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.