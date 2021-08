Tecniche Artistiche Territoriali

Dalilospita una mostra collettiva di arte contemporanea intitolata "a cura di, studentessa di Semiotica presso l'Università di Bologna. Il vernissage della mostra è previsto lunedì 6 settembre, a partire dalle ore 19.30. L'esposizione sarà visitabile durante i giorni e gli orari di apertura del Museo, ovvero dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, inclusi sabato e domenica. Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), èo certificazione equipollente, corredato da un valido documento di identità per accedere al Museo diocesano.La mostraè stata concepita come una finestra espositiva per i giovani artisti emergenti del nostro territorio, che si dedicano a varie tecniche come pittura, fotografia, incisione e scultura. Tutti gli artisti in esposizione – pressoché ventenni – sono pugliesiAlcuni di essi hanno già esposto le loro opere in varie mostre e musei in Puglia e in Italia, vincendo concorsi artistici a livello nazionale. Con tale esposizione, che non ha un tema portante, si vuole mostrare al pubblico il meglio dell'espressività dei giovani artisti, fornendo loro un'opportunità di crescita, e avvicinare il pubblico al mondo dell'arte contemporanea, carico d'istanze che affondano le radici nella sfera interiore e spirituale dell'individuo. La mostra conta una decina di. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a museodiocesano@diocesiandria.org, contattare l'utenza telefonica 334 1541661 o consultare la pagina Facebook e Instagram del Museo diocesano.