Tableaux Vivants, l’arte di indossare l’Arte. E come per magia i quadri prendono vita nelle stanze di Palazzo della Marra

Caterina Cannati - Kataos - Canosa di Puglia

Non una semplice mostra d'arte e neanche la solita sfilata di moda. Avanno in scenache si occupa di persone oncologiche, in carrozzina, con sindrome di down, vittime di violenza, straniere, valorizzando ciascuno secondo le proprie potenzialità. Saranno proprio loro i protagonisti dell'evento dal titologià scrigno delle opere diL'(ad ogni quadro di ogni singolo artista, 7 in tutto, una modella - speciale e professionista - personificherà quel quadro stesso spaziando da De Nittis all'arte contemporanea) si terrà d"L'incontro tra la bellezza intramontabile di opere che hanno fatto la storia dell'arte e quelle più contemporanee, e la capacità di integrare e reinterpretare i capolavori attraverso diverse forme artistiche, rientra nell'ambito dei festeggiamenti del 5^ anniversario della nascita dell'associazione Divine del Sud. - Ha spiegato la presidenteUn modo di omaggiare Barletta e il territorio che copriamo, facendo usufruire di bellezza, totale inclusione ed esclusività l'intera città, non a caso nel cinquecentesco Palazzo della Marra, nel centro storico di Barletta, tra i più importanti capolavori architettonici che la città vanta. Per questo il nostro ringraziamento speciale va all'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Cosimo Cannito, che in maniera sensibile e attenta ci ha affiancato e sostenuto". Un traguardo che i soci, gli iscritti e i simpatizzanti festeggeranno con gli amici, le istituzioni e quanti vorranno partecipare a questo regale momento di festa, con l'immancabile torta e il brindisi di rito.Francesco Gentile - Barletta; Vito Gurrado Museum - Bari;; Ricarda Guantario - Andria; Charmelle - Barletta; Antonella Palmitessa - Barletta; Autore sconosciuto - Barletta.