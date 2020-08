Stavolta Canosa di Puglia

Questo pomeriggiocandidato presidente della regione Puglia per Italia viva, Azione e + Europa, ha raggiuntoper presentare il candidato canosino33 anni) in un noto locale cittadino.il claim dell'incontro perchè «abbiamo voluto segnare la differenza tra gli altri candidati anche con un'immagine che non e' la solita fotografia alla quale siamo abituati, pere attrarre turisti, lavoro, affari". Parole che stanno a spiegareealizzato dall'Un ritratto di Scalfarotto alle cui spalle ci sono cerchi concentrici fucsia, azzurri e bianchi che racchiudono il programma elettorale: "Stavolta lo sviluppo", "Stavolta i giovani", "Stavolta la competenza" mentre sotto il ritratto e' riportatoper la campagna elettorale dellaureato in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo, consulente tecnico linguistico e mediatore culturale, coordinatore del Comitato ItaliaViva di«Una candidatura per la Puglia. La nostra coalizione è in campo per rappresentare il dinamismo e il talento dei pugliesi.». Nel suo intervento, sotto il sole cocente di agosto, alla presenza di un gruppo giovani,ha indicato come intende svolgere il ruolo di presidente della Regione: «Come un direttore d'orchestra che, pur non suonando alcun strumento, è in grado di produrre della musica armoniosa». Alla base di questa dichiarazione ci sono le riflessioni «sulla mancanza di un assessore che coordini il lavoro in due settori strategici in Puglia: l'agricoltura e la sanità.Se non si attribuiscono le deleghe mancano le persone che sono responsabili di creare il metodo di lavoro realizzare e fare le cose. Non c'è nessuno che possa parlare con cittadini, rappresentanti sindacali, associazioni. Se nessuno va a vedere sul campo come funzionano le cose evidentemente non si possono conoscere i problemi e proporre soluzioni». Per"amministrare bene una regione", significa anche assumere decisioni importanti ed avere il coraggio di fare scelte impopolari là dove è indispensabile.