Sicurezza sulla SP 2: Una strategia di risoluzione dell’annoso problema

Nella mattinata odierna si è svolto il Consiglio Provinciale della BAT con un unico punto all'ordine del giorno:Erano presenti ai lavori alcuni rappresentanti deltra i quali: il Presidente del Vespa Club,l'Agente Generale Allianz di Canosa di Puglia,il Presidente della Pro Loco Canosa,edi parenti della vittima del tragico incidente del 1° aprile scorso, causato anche dalle indecenti condizioni del manto stradale e dalla scarsissima luminosità nel tratto della SP 2 interessato da un cantiere, i cui lavori sono ormai fermi da anni a causa di contenziosi tra la ditta appaltatrice e dalla stazione appaltante, in questo caso l'Ente Provinciale."Diamo atto al– riferiscono i presenti - di averci dato le delucidazioni richieste, e di averci coinvolti nella strategia di risoluzione dell'annoso problema, con azioni tese ad una rapida definizione delle parti in causa, assicurando in subordine, l'impegno alla messa in sicurezza del tratto di strada anche con risorse estemporanee, a carico dell'Ente. Abbiamo anche ricevuto e accolto favorevolmente – concludono gli stessi - l'invitonegli uffici della, per un definitivo assenso in ordine alla diposizione del finanziamento regionale, indispensabile per il completamento dei lavori"