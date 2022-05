Lista Civica Borgo Antico

Francesco Malcangio

Cosima Cafagna

Onofrio Calefato

Antonio Capacchione

Valentina Caruso

Antonietta De Bonis

Giosuè Gilberto Di Molfetta

Teresa Di Noia

Lucia Di Nunno

Domenico Granito

Gaetano Inversa

Maria Teresa Martinetti

Giovanni Massa

Nicola Metta

Filomena Murante

Ripalta Murante

Nunzio Paulicelli

Romina Spinella

Enrico Vecchigno

Nunzio Vitanostra

Manca meno di un mese alla data fissata per le elezioni amministrative 2022. I cittadini disaranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali, ma anche per esprimersi sui quesiti del referendum in materia di giustizia.è tra i 50 Comuni pugliesi (tra i tre Comuni della provincia BAT insieme a Barletta e San Ferdinando) che si apprestano al voto del 12 giugno definitoTra i candidati al Consiglio Comunale di Canosa, c'èdella listaa sostegno del candidato sindaco Giuseppe Tomaselli. """- Esordisce cosìnella nota di presentazione alle elezioni- Si, quella politica di tutti i giorni fatta per strada, in piazza, con le persone del quartiere. Quella politica che non si può spiegare con una sigla di partito, ho sempre fatto quella politica che parla dei bisogni quotidiani delle persone e delle loro piccole e grandi difficoltà. È questo che mi spinge ogni giorno, è questo che cerco di insegnare ai miei figli. Cerco di insegnare loro che se camminiamo tutti insieme, uno di fianco all'altro, andiamo lontano. Cerco di spiegare che i soprusi dei potenti, il clientelismo becero, i "sono l'amico di tizio", sono quelli che hanno rovinato la genuinità di una comunità.: il calzolaio, il fruttivendolo, il macellaio, il fornaio, sono stati per decenni il motore vivo e pulsante di questo quartiere. Gente semplice dal cuore grande! Per questo ho deciso convintamente, in questa tornata elettorale, di dare il mio contributo. Ho deciso di farlo a fianco di Giuseppe Tomaselli perché ho visto, nei suoi occhi e nelle sue parole, la stessa passione e lo stesso amore profondo per la nostra città.""" Intanto, sono stati resi noti i nomi dei candidati dellaa sostegno del candidato sindaco Giuseppe Tomaselli.