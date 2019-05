Sanità Puglia: La Regione con il più alto numero di indicatori in miglioramento

Il presidente della Regione Pugliae la Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Responsabile del Laboratorio Management e Sanità (Mes) dell'Istituto di Managementti hanno presentato questa mattina i risultati del Sistema di Valutazione dei Sistemi sanitari regionali - più comunemente noto come i- dellaoggi condiviso da 10 regioni italiane (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) e dalle 2 province autonome di Trento e Bolzano. Per l', che ha organizzato l'incontro aè intervenuto il direttore. LaIl progetto ha permesso, negli anni, la condivisione e l'evoluzione di un sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali, che si compone oggi di quasi 400 indicatori, per monitorare la capacità di miglioramento nella gestione dei servizi sanitari.avendo aderito al network a fine 2015 con la valutazione della performance 2014 e facendone, nel frattempo, la metodologia prevalente per la misurazione e la valutazione degli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi. L'appuntamento di Bari è stato da un lato unae, dall'altro, il momento per dare evidenza a quelle realtà regionali che in determinate aree di servizio hanno saputo gestire la complessità distinguendosi come best-practices."Abbiamo voluto chiedere all'inizio della legislatura - ha detto il presidente- ad un organismo indipendente, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, scuola di eccellenza post universitaria, di tLo abbiamo fatto perché volevamo un soggetto terzo, indipendente, che misurasse i risultati della sanità pugliese. È evidente che il miglioramento negli ultimi anni è fortissimo. Ma è altrettanto chiaro che la percezione di questo miglioramento non è ancora arrivata alla popolazione. Lo dobbiamo ammettere: sono tantissime ancora le cose che non vanno bene, che non funzionano e nonostante questo trend così chiaro dal punto di vista dei numeri, c'è ancora una marea di lavoro da fare.Mi vengono in mente i primi anni di lavoro sa sindaci al Comune di Bari, quando sembrava che non fosse cambiato nulla e invece stavamo piantando semi che man mano sono germogliati. C'è ancora bisogno di uscire dal piano di rientro, e avere la possibilità di fare tutte quelle assunzioni necessarie per abbattere le liste di attesa, per gli esami diagnostico-strumentali e delle visite specialistiche. Questo purtroppo non fa vedere ai cittadini i miglioramenti di tutto il resto, perché giustamente si incavolano moltissimo ai Cup quando, chiedendo una visita alle volte senza una ragione specifica, c'è troppo ritardo nel fissarla.Ringrazio anche tutti i manager della sanità pubblica che nonostante siano - è il nostro ruolo - bersagliati dalla mattina alla sera, hanno saputo mantenere dritta la barra. Abbiamo bisogno di lavorare ancora moltissimo: il Sant'Anna continuerà a monitorarci e consentirà di capire dove stiamo migliorando e dove stiamo peggiorando."L'esperienza del network delle Regioni - ha dichiarato il direttore di Aress Puglia,- ha consentito alla Regione Puglia di migliorare i propri indicatori, perché così abbiamo capito dove sono le buone pratiche dove apprendere.Nel 2015 solo tre gruppi di indicatori erano in area buona/eccellente, nel 2018 sono 14. Sapere dove sono le criticità ci spinge a sapere dove intervenire: quella degli screening oncologici, quella del colon-retto in particolare. E c'è una recente delibera di giunta regionale per dare impulso a questi screening con l'utilizzo delle farmacie convenzionate. Poi c'è la criticità delle dimissioni volontarie da reparto, che non è una criticità sistemica per l'intera regione e riguarda solo alcuni reparti di ospedali, dove può essere fatto un intervento verticale. Area di miglioramento e di eccellenza è quella della deospedalizzazione: la Regione ha deospedalizzato tantissimo. E non significa riduzione dei posti letto, ma di riduzione dei ricoveri inappropriati, di quei ricoveri che dovevano essere trattati negli ambulatori. Siamo scesi da oltre 170 punti nel 2015 a sotto i 120 del 2018. Una riduzione sostanziale. E' anche la regione che è migliorata di più nell'assistenza materno-infantile. Si confermano le eccellenze in campo oncologico, in materia di tempi di attesa per la chirurgia oncologica e in tema di percorsi integrati oncologici. E' una buona notizia: sul cancro il sistema Puglia non ha nulla da invidiare fuori e punta a tenere vicino casa la gestione di disagio estremo. L'assistenza diventa poi sempre più territoriale.Sono 400 indicatori per una pluralità di dati: si va dal costo sanitario pro-capite all'equilibrio finanziario, fino alla sicurezza sul lavoro e all'assistenza pediatrica. Sono dati eterogenei, esattamente come è eterogenea la sanità. Orientarsi e trovare il percorso giusto in questa complessità in realtà è il compito più importante nelle mani di una direzione strategica di un azienda sanitaria".Lo ha detto la rettrice della Scuola Sant'Anna di Pisa, professoressache ha proseguito: "le regioni che si sono dotate di un sistema di valutazione trasparente, con indicatori resi pubblici sul web e condivisi con i valutati, sono regioni che migliorano molto di più di quelle che non sono dotate di sistemi di questo tipo. Le regioni del sud come Basilicata e Puglia hanno messo il turbo negli ultimi anni e sono migliorate molto di più delle regioni del centro-nord che naturalmente partivano da situazioni di migliore performance. La Puglia è riuscita sicuramente a rimettere equilibrio nei diversi setting assistenziali, per esempio nel ruolo dell'ospedale. Prima aveva una ospedalizzazione molto elevata, si andava in ospedale per cose inutili, queste prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza sono state veramente ridotte in modo significativo e la Puglia in questo campo ha raggiunto le regioni best in practice." Ilha nel pomeriggio presentato alcune buone pratiche regionali e la Puglia è stata indicata best practice nazionale per la comunicazione web in sanità. Portale Salute, portali aziendali, servizi online, trasparenza, semplicità e accesso agli stessi si sono dimostrati i migliori tra le Regioni del network.