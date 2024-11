Approvato al Senato, con il decreto legge fiscale, l'indirizzo politico tramite ordine del giorno per la ridefinizione del circondario giudiziario di Trani che includa anche i tre comuni per ora ancora ricadenti nel circondario del Tribunale di Foggia. "Come annunciato nei giorni scorsi, il primo indirizzo politico in tal senso al governo arriva dal Senato - rende noto il senatore di Forza Italiaattraverso un ordine del giorno inserito nel decreto fiscale, ovvero il dl n. 155/2024 "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali". Nello specifico, si tratta di un ordine del giorno che, preso atto degli "evidenti disagi per l'utenza e per tutti coloro che operano all'interno del circondario della Procura della Repubblica di Trani, impedendo la piena organicità sul territorio provinciale del sistema giudiziario", "impegna il governo ad adottare disposizioni volte". Ora il decreto passerà alla Camera dei Deputati, dove sarà esaminato con la manovra finanziaria. "Procediamo, quindi, verso la definizione di un altro aspetto essenziale per la complessiva fisionomia della nostra provincia, alla quale occorre dare coerenza completa tra territorio e organi periferici dello Stato, come sancito dalla Conferenza unificata". Conclude il senatorein merito all'approvazione in Senato di un ordine del giorno che impegna il Governo a ridefinire l'ambito del circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani.