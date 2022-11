Prosegue il viaggio della valigia della “Piccola Biblioteca Ambientale”

Proseguono gli appuntamenti della, la valigia circolante ediL'obiettivo è quello di promuovere la cultura e la sostenibilità ambientale. Il viaggio della valigia della "la raccolta di libri circolante di Arpa Puglia è partito da Trinitapoli, il 6 ottobre scorso, nella biblioteca comunale "Vincenzo Morra". Hanno preso parte quattro classi di scuola primaria e due di scuola secondaria inferiore.La seconda tappa si è tenuta a Bari, presso la libreria "Spine", dove alcune classi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "Eleonora Duse" il 10 e 11 novembre scorso hanno preso parte all'iniziativa, ospitata all'interno della settimana #ioleggoperché. Libri e albi illustrati per bambini e ragazzi, acquistati grazie al contributo "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concernente il sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" (Feib), del Ministero della Cultura, sono stati dati in prestito alla scuola e torneranno in possesso della Biblioteca di Arpa Puglia tra circa un mese, quando saranno poi portati a nuove scuole e biblioteche.Alla consegna della valigia, i bibliotecari e gli esperti in educazione ambientale hanno sfogliato insieme a ragazze, ragazzi e insegnanti i libri che sono andati in prestito, hanno letto ad alta voce e presentato le diverse attività che l'Agenzia svolge a tutela dell'ambiente. La collezione, costruita cercando di illustrare gli aspetti della educazione alla sostenibilità declinati per tutte le matrici ambientali, offre libri che uniscono al rigore scientifico la qualità delle illustrazioni, per diffondere la conoscenza delle tematiche ambientali anche l'amore per i libri attraverso la bellezza di testi e immagini e la cura grafica.Tra un mese la valigia lascerà l'Istituto Comprensivo "Eleonora Duse" per raggiungere nuove classi e nuove scuole pugliesi.