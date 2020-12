Preoccupazione dei sindaci per un eventuale alleggerimento delle misure di contenimento

Il Prefetto di Barletta Andria Traniil Presidente della Provincia, i Sindaci dei tre Comuni capoluogo ed il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale hanno incontrato nella serata di ieri, presso il Palazzo del Governo di Barletta, l'Assessore alla Sanità della Regione PugliaNel corso della riunione, il Presidente della Provincia ed i Sindaci, pur a fronte dei timidi segnali di miglioramento della situazione epidemiologica a livello regionale ed in considerazione delle difficoltà oggettivamente avvertite sul territorio (con i dati dei contagi che continuano a registrarsi in crescita e le intuibili conseguenze in termini di impatto sul sistema sanitario già fortemente sotto pressione), hanno rappresentato la loro profonda preoccupazione per un eventuale alleggerimento delle misure di contenimento in questo territorio, che in alcune realtà andrebbero piuttosto rafforzate. Un'attenuazione dei divieti per effetto della collocazione in uno scenario di minore gravità (zona gialla) potrebbe intuibilmente avere ricadute negativissime sul piano epidemiologico e sanitario in particolare in vista dell'imminente periodo natalizio.Inoltre, come più volte auspicato dalle associazioni di categoria del territorio in sede di confronto con la Prefettura, è stata prospettata l'esigenza di riconoscere - indipendentemente dalla qualificazione del territorio in termini di zona rossa, arancione o gialla - misure di ristoro e sostegno al reddito adeguate, estendendole a quelle categorie di operatori economici fino ad ora escluse che, per quanto mantengano in esercizio le proprie attività, stanno riscontrando un fortissimo calo in termini di redditività. La complessiva situazione a livello provinciale è stata dunque posta all'attenzione dell'Assessore regionale alla Sanità Lopalco, al quale i Sindaci hanno riproposto le loro posizioni ed i loro auspici affinchè il governo regionale, nelle competenti sedi istituzionali di confronto, possa farsi fedele interprete delle peculiari criticità territoriali di questa provincia. Rispetto alla preoccupazione espressa dai Sindaci per i rischi di aggravamento della diffusione dei contagi, l'Assessore Lopalco, ben consapevole della gravità della problematica del territorio, ha fornito ampie rassicurazioni in ordine al proprio interessamento perché, in sede di confronto con il Governo nazionale, possa essere opportunamente considerato l'elevato rischio del territorio della provincia di Barletta Andria Trani e presa in considerazione l'aspettativa dei Sindaci.