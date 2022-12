PNRR: Sottoscritto protocollo d’intesa tra la Provincia BAT e Guardia di Finanza

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rafforzare la reciproca collaborazione tra la provincia di Barletta Andria Trani e il locale Comando Provinciale delle Fiamme Gialle per garantire un adeguato presidio di legalità alle ingentissime risorse finanziarie stanziate dall'Unione Europea per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L' accordo firmato dal Comandante Provinciale di Barletta, Col. Mercurino Mattiace e dal Presidente della Provincia, Avv. Bernardo Lodispoto, scaturisce dalle direttive del Comando Generale della Guardia di Finanza in seguito ad analoga collaborazione tra il Corpo e la Ragioneria Generale dello Stato, articolazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con compiti di governo, monitoraggio e controllo dell'impiego delle risorse unionali.Nel dettaglio, gli accordi protocollari prevedono che l'ente locale ponga a disposizione dei reparti operativi della BAT dati, informazioni e segnalazioni qualificate da indici di patologia nei processi amministrativi per l'aggiudicazione di appalti o di affidamenti alle imprese per la realizzazione di opere pubbliche finanziate nell'ambito del piano finanziario previsto dalla Next Generation EU. Si tratta di un prezioso contributo per la missione istituzionale della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica e nel contrasto ad ogni forma di corruzione e di malversazione di denaro pubblico, con l'evidente finalità di salvaguardare l'interesse dei cittadini e contribuire allo sviluppo del tessuto economico del territorio