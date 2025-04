PD : Straordinaria partecipazione per i 5 Sì ai Referendum

"Straordinaria partecipazione - dichiaras Segretario Regionale del PD - ai vari banchetti del Partito Democratico di Puglia. Sono 55 piazze del PD più le 6 della CGL nei capologhi di provincia. Inizia la grande mobilitazione per dire sì ai referendum dell'8 e del 9 di giugno, per il lavoro -continua De Santis - e per tutelare i giovani lavoratori di questo Paese che non riescono ad avere un lavoro certo e sicuro. Siamo qui contro le morti sul lavoro che ancora oggi sono vertiginosamente alte, siamo qui per combattere la precarietà, per tutelare i lavoratori italiani e alzare i salari. Il Partito Democratico - conclude - è in campo per i 5 sì al referendum dell'8 e del 9 di giugno".Mentre,referente della campagna referendaria del PD Puglia afferma : "Oltre 50 banchetti oggi in tutta la Puglia raccontano un partito vivo, radicato e attento a temi fondamentali come lavoro e cittadinanza. Non sarà una sfida semplice – lo sappiamo – anche a causa dell'ostruzionismo del governo, che ha scelto di rinviare il referendum al ballottaggio. Ma questa decisione è anche il segno della paura che c'è verso una mobilitazione popolare che cresce ogni giorno. Lavoro e cittadinanza sono diritti connessi: tante persone che vivono e lavorano in Italia, che fanno parte delle nostre comunità, attendono da anni il riconoscimento della cittadinanza. È il momento di dare voce a questa battaglia di dignità e giustizia. E noi - conclude- ci siamo, in ogni città, in ogni piazza."