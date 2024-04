Pasquetta bagnata dal sangue : perde la vita un canosino

Pasquetta bagnata dal sangue sulle strade pugliesi. Dalle prime fonti si apprende che a perdere la vita è un uomo di 49 anni di Canosa di Puglia mentre sua moglie, in auto con lui al momento del sinistro stradale, è stata trasferita d'urgenza con un elicottero al "Riuniti" di Foggia in gravi condizioni. L'incidente è accaduto intorno all'1,30 della notte appena trascorsa a Canosa di Puglia sulla Sp231- direzione Cerignola- nei pressi dello svincolo con la SS 93, quando l'autovettura si è schiantata contro il new-jersey lungo la carreggiata. Entrambi i coniugi erano stati allertati da un loro parente rimasto coinvolto anch'esso in un altro incidente lungo quella strada pochi istanti prima. Pronto intervento del soccorso sanitario del 118, dei vigili del fuoco, dell'elisoccorso, della Polizia di Stato che ha avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente stradale.