Parte ufficialmente il percorso del brand Costa Sveva

"Il percorso del brand Costa Sveva è pronto a partire ufficialmente. Allepresso Palazzo Ducale ad Andria ci sarà la firma del protocollo d'intesa tra Regione Puglia e comuni della Bat che sancirà la partenza definitiva delle attività del brand finalizzate alla promozione del nostro territorio dal punto di vista turistico, culturale e non solo". Così il consigliere regionale del Pd,"Il- ricorda il consigliere regionale - nasce con lo scopo di realizzare forme di collaborazione e cooperazione tra gli enti, anche con il coinvolgimento di operatori privati, per la promozione turistica e culturale del territorio, nella prospettiva della destagionalizzazione dell'ottimizzazione dell'organizzazione turistica della Bat . La sottoscrizione del protocollo è la testimonianza concreta dell'unità e della compattezza del nostro territorio che si candida a diventare da esempio per tutti gli altri anche in vista della sfida rappresentata dalla nuova programmazione europea 2025-2027 sulla cultura e non solo. Grazie alle attività che il brand Costa Sveva metterà in campo il territorio della Bat avrà uno strumento in più per esprimere al meglio il proprio potenziale attrattivo turistico e culturale. Con al fianco Puglia Promozione, l'assessorato e il dipartimento Turismo - conclude- siamo pronti a vincere questa sfida per dare finalmente al territorio della Bat e alle sue bellezze il giusto risalto".Alla presentazione del protocollo di intesa tra Regione Puglia e i Comuni della provincia BAT, un passo fondamentale per il lancio del progetto "Costa Sveva" : annunciati gli interventi di:, assessore al Turismo della Regione Puglia;direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia e dei sindaci dei Comuni della provincia BAT. La sfida che il territorio si prepara ad affrontare mira a valorizzare le bellezze artistiche, culturali, museali ed enogastronomiche della provincia BAT, con l'obiettivo di renderla una destinazione turistica competitiva a livello europeo e mondiale.