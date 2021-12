OTTICA SCHIRONE

1946 EYEWORKS

Ottica Schirone & 1946 Eyeworks

È proprio nel territorio pugliese che il marchio Schirone, nome storico del mondo dell'ottica, fonda le proprie radici a partire dal 1946, grazie all'idea imprenditoriale del capostipite Nicola Schirone di dare vita all'attività. Ad oggi sono nove i punti vendita nel territorio, mentre da soli quattro anni, nella città di Barletta, nasce l'aziendala quale realizza montature in acetato di qualità, progetto che da sempre è stato nei sogni del Dott. Michele Schirone e successivamente divenuto realtà insieme alle persone più care della vita, i figli Peter e Clay.Seguendo un ordine cronologico, Ottica Schirone è una realtà consolidata da anni, esattamente dal 1946. Opera nel territorio pugliese e oggi vanta nove punti vendita ubicati nelle città di Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Cerignola, Minervino Murge, San Ferdinando, Trani, Trinitapoli, Venosa, offrendo le migliori soluzioni visive a condizioni sempre vantaggiose.L'Ottica Schirone è costituita da un team di persone che rappresentano il vero cuore pulsante dell'attività, esperte del settore, ottici optometristi, collaboratori competenti e qualificati che amano il proprio lavoro, capaci di rispondere al meglio ad ogni esigenza proveniente dai consumatori.Oltre alle conoscenze tecniche, il lavoro a stretto contatto con i clienti impone che lo staff Schirone possieda ottime doti comunicative e relazionali, volte a garantire cortesia, disponibilità e assistenza continua nel tempo.All'interno di ogni punto vendita è possibile effettuare visite per la misurazione della vista, attraverso attrezzature computerizzate, sempre tecnologicamente all'avanguardia. Inoltre, grazie alla disponibilità di un laboratorio ottico interno, è possibile eseguire riparazioni per ogni tipologia di occhiale nonché il montaggio di lenti oftalmiche su qualsiasi montatura.I centri Ottica Schirone, dispongono di un ampio portafoglio marchi di lusso, quali: Alexander McQueen, Balenciaga, Burberry, Celine, Dior, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Fendi, Gamine, Givenchy, Gucci, Haffmans & Neumeister, Jimmy Choo, Kenzo, Kuboraum, Linda Farrow, Loewe, Michael Kors, Miu Miu, Mykita, Oakley, Oliver Peoples, Persol, Prada, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent, So.Ya, Stella McCartney, The Attico, Tom Ford, Valentino, Versace, Vogue, Web Eyewear. Tutto questo per attrarre segmenti di consumatori con gusti e stili di vita diversi.La Mission di Ottica Schirone è la cura e la protezione degli occhi, cercando di garantire sempre la massima soddisfazione, offrendo ogni giorno migliori soluzioni per il benessere visivo. Il Gruppo Schirone persegue questa mission etica e responsabile, impegnando tutte le energie, competenze ed esperienze, profondamente consapevole di quanto gli occhiali siano indispensabili per il benessere delle persone.Con la nascita della 1946 Eyeworks si va a coronare il sogno del Dott. Schirone, ovvero il desiderio di produrre occhiali. È così che nel 2017 Il Dott. Schirone, insieme ai suoi due figli Peter e Clay danno vita a questa nuova realtà diventando loro stessi produttori di occhiali. Il nome scelto per l'azienda "1946 Eyeworks" è fortemente evocativo dei tre quarti di secolo di esperienza nel settore, ciò non può essere altro che definito patrimonio aziendale.Caratteristica importante dell'azienda è proprio il territorio in cui essa nasce, località pugliese nel cuore della città di Barletta. Solitamente siamo abituati a vedere aziende di produzioni di occhiali che nascono e operano in altre aree geografiche, invece, questo rappresenta un valore forte per la 1946 Eyeworks in quanto, è sinonimo di forte credenza rispetto al settore in questione, dove il motore di tutto è la passione, la voglia di fare e di confronto continuo.La 1946 Eyeworks nasce per perseguire una strategia chiara e ben definita: "produrre occhiali in acetato made in Italy e solo di prima qualità, il cui processo realizzativo avviene all'interno dell'azienda stessa, a partire dall'idea creativa di design per poi giungere alla lavorazione ed infine alla realizzazione del prodotto finito."La 1946 Eyeworks crede nella tradizione ma con una forte vocazione verso la modernità, avvalendosi delle più recenti tecnologie. Per questo la suaUlteriore garanzia di qualità dei prodotti 1946 Eyeworks consiste nella sapienza e precisione del lavoro artigianale presente in ogni fase della produzione di un occhiale, le cui montature sono realizzate interamente a mano in Italia.In questi quattro anni di vita, la 1946 ha rafforzato sempre di più la sua identità e mantenuto alta la sua reputazione soprattutto grazie alla qualità non solo del prodotto in sé, caratteristica quest'ultima di primaria importanza, ma anche dell'intero sistema aziendale il quale può contare su persone altamente competenti e specializzate, ognuna "formata" nello specifico ambito dell'intero processo di lavorazione del prodotto.Ad oggi, la 1946 ha acquisito consensi sempre più crescenti non solo in Italia, anche all'estero, grazie alla sua capacità di saper leggere e interpretare i bisogni della committenza.Per saperne di più: