OFANTO LA VIA DEL FIUME

saranno le Terrazze di. ad ospitare la presentazione del libro intitolatodella archeologache si terrà alledi. "Un nuovo piccolo libro per viaggiare sull'Ofanto, tra i suoi paesaggi di ieri e di oggi, nei grandi siti nati lungo il suo percorso e tra le diverse popolazioni che li hanno abitati, dalla Campania fino a Canosa e all'Adriatico." L'evento è organizzato dalla Pro Loco Canosa, dalla Fondazione Archeologica Canosina, dal Club Unesco "Avv. Patrizia Minerva", dalla Sezione di Canosa di Italia Nostra. Dopo il saluti dei presidenti della Pro Loco, della Fondazione Archeologica Canosina, del Club Unesco "Avv. Patrizia Minerva"e della sezione di Canosa Italia Nostra, l'autricepresenterà il suo libro. Concluderà il professor, Dirigente del Liceo Scientifico - Classico "Enrico Fermi" di Canosa - Minervino MurgeNel corso della presentazione saranno proiettate alcune suggestive immagini dell'operadilaureatasi a Bari in lettere classiche e specializzatasi a Roma in archeologia. Dal 1973 al 1980 ha collaborato con la Soprintendenza Archeologica della Puglia con la competenza dell'area del nord barese. Ha curato la direzione scientifica dello scavo di Monte Sannace per incarico della Soprintendenza Archeologica della Puglia Dal 1973 al 2014 è entrata nei ruoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, con l'incarico di Direttore archeologo coordinatore con la competenza su Brescia e provincia, ricoprendo l'incarico di Direttore della Soprintendenza di Brescia, direttore del Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica e dei parchi archeologici collegati. Nel corso della sua carriera, nei ruoli del MIBACT, ha progettato circa 30 tra mostre ed allestimenti ed è stata autrice di numerosi progetti scientifici, ricoprendo tra l'altro l'incarico di direttore dei lavori di numerosi Musei nazionali e non e di diverse aree archeologiche, prevalentemente in Lombardia. L'archeologaè autrice e/o coautrice di oltre 180 pubblicazioni consultabili nelle maggiori biblioteche pubbliche nazionali , tra le quali : "Ceramica geometrica daunia nella Collezione Macrini Ceci", nel 1979; "Ceramica geometrica apula nella collezione Chini del Museo Civico di Bassano del Grappa", nel 1981;"La dea sconosciuta e la barca solare. Una placchetta votiva del santuario protostorico di Breno in Valle Camonica", nel 2005; ed. Edizione bilingue di quest'anno.