Nuovi funzionari assegnati alla Questura BAT

Questa mattina il Questore di Bari, dottor Giuseppe Bisogno, ha ricevuto i cinque nuovi Funzionari della Polizia di Stato, augurando loro buon lavoro., che è stato assegnato allaper le esigenze della Squadra Mobile, al momento è aggregato alla Squadra Mobile della Questura di Bari; proviene dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, 1^ Sezione Criminalità Organizzata e Catturandi. Nella città calabrese dal 2014, ha prestato servizio presso l'U.P.G.S.P., la 3^ Sezione reati contro la persona in danno di minori e reati sessuali, la 2^ Sezione della Squadra Mobile – criminalità straniera e prostituzione – e la 6^ sezione antidroga., proveniente dal IX Reparto Mobile di Bari, in precedenza Vice Dirigente del Commissariato di P.S. di Carrara (MS) dal 2017 al 2020, è statoè stata assegnata alla DIGOS della Questura di Bari. Proviene dalla DAGEP, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma. In precedenza aveva prestato servizio, dal 2017 al 2019, presso l'UPGSP della Questura di Milano., proveniente dalla Sezione Polizia Stradale di Bari, è stato assegnato all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico –Volanti della Questura di Bari, dove sarà chiamato a svolgere le funzioni di Vice Dirigente., proveniente dalla Polizia di Frontiera Terrestre di Gorizia, è stato assegnato al Commissariato di P.S. "San Nicola", come Vice Dirigente.ad annunciarlo il sottosegretario all'Interno,sottolineando che «non siamo sordi alle problematiche legate alla sicurezza, così come sono sollevate in questi giorni dal Procuratore di Trani Renato Nitti e dal presidente di Confindustria Bari-BAT Sergio Fontana».