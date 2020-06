Nuove riaperture:Strutture termali e centri benessere

2020 Regione Puglia Ordinanza n. 255 2020 Regione Puglia Ordinanza n. 255

Il presidente della Regione Pugliaha emanatoche dispone la riaperturadi Strutture termali e centri benessere, Accompagnatori e guide turistiche, Circoli culturali e ricreativi. E la riapertura,, di Cinema e spettacoli dal vivo (al chiuso e all'aperto), Servizi per l'infanzia e l'adolescenza; Attività congressuali e grandi eventi fieristici. L'ordinanza contiene le Linee guida regionali con le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura, nonché nuove misure o l'aggiornamento e l'integrazione di misure di prevenzione e contenimento per alcune attività (manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, commercio al dettaglio su aree pubbliche), già esercitate nel territorio regionale. In allegato