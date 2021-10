Non sporchiamo il mondo

A Canosa di Puglia(BT), l'iniziativadi Legambiente prosegue con attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale e si trasforma inper i pulcini della Scuola dell'infanzia "Mauro Carella" Attraverso gags e il giocoi volontari dihanno coinvolto tutti i bambini in una gara esaltante ed educativa. "Ringraziamo tutti i meravigliosi bambini, le preziose ed instancabili maestre, i collaboratori scolastici e la dirigente Amalia Balducci per aver reso questa mattinata davvero memorabile."- Riferiscono i volontari digià proiettati alle iniziative programmate per i prossimi mesi nell'intento di rafforzare la sensibilità ambientale coinvolgendo i più piccoli con la speranza di preservare il pianeta dalle emergenze climatiche e naturali.